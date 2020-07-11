11 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7720 0.29
USD 6,8680 0.11 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını değerlendirdi

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 21:28 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 21:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Asıl soru Ayasofya'nın neden 1934'te müzeye çevrilmiş olması. Cumhuriyet 1923'te kuruldu, Atatürk bile 11 sene bekledi. Bu konu tarihi bir perspektiften araştırılmalı." dedi.


Kalın, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını BBC ve TRT World'e  değerlendirdi.
 
Ayasofya'daki ikonlara Müslüman, Hristiyan, Budist, din fark  etmeksizin herkesin ulaşabileceğini belirten Kalın, Ayasofya Camisi'nin ibadete  açılması kararında muhalefet dahil toplumda kapsamlı bir konsensüs olduğunu ifade  etti.
 
Kalın, kararı dünya mirasının yok olacağı şeklinde eleştirenlerin  haklı olmadığını vurgulayarak, dini özgürlük konusunda ise Türkiye'de 400'den  fazla kilise ve sinagogun açık olduğunu söyledi.
 
Kararın İstanbul'daki cami sayılarıyla değil, Ayasofya'nın tarihi ve  dini önemiyle ilgili olduğunu belirten Kalın, şöyle devam etti:
"Asıl soru Ayasofya'nın neden 1934'te müzeye çevrilmiş olması.  Cumhuriyet 1923'te kuruldu, Atatürk bile 11 sene bekledi. Bu konu tarihi bir  perspektiften araştırılmalı. Ayasofya, o dönemden beri Müslümanlar için önemli  bir konuydu ve pek çok kez camiye çevrilmesi konusunda çağrılar olmuştu.  Ayasofya'nın işlevi konusunda ise ilk olarak kilise, sonra cami, sonra müze  olarak kullanıldı ve şimdi tekrar cami olarak kullanılacak, muhtemelen  Ayasofya'nın kimliğine en yakın işlev bir ibadet yeri olarak kalması. Müslüman,  Hristiyan, inanan, inanmayan herkes ziyaret edebilecek, kimseye kısıtlama  olmayacak. UNESCO'nun açıklamasını da gördük. Anlaşılması güç olan, Ayasofya cami  olarak kullanılmaya başladığında neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek  olması. Bu camilere karşı bir ayrımcılık mı? Eğer bu karar alınırsa UNESCO'nun  kriterleri sorgulanabilir olacaktır."
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ayasofya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.