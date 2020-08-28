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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

AA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 15:52 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 15:56

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.


Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye  krizi, siyasi süreç, Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele,  mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.
 
İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda Rejimin  saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza  edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.
 
Görüşmede, rejimin siyasi süreci baltalama girişimlerine karşı,  Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının  oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması  yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.
 
Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri  desteğin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmede, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil  tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara  iletildi.
 

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ABD James Jeffrey İbrahim Kalın
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