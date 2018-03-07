Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar

VARNA'DAKİ TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

SORU CEVAP

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

"YÖNETİM ZAFİYETİ OLDUĞU AÇIK"

(Pentagon'un skandal açıklaması) Pentagon'dan orta, alt düzen sözcülerin açıklamaları geliyor. Bizim Amerikalı yetkililerle, Başkan, Bakan düzeyinde konulara muhalif açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Burada yönetim zafiyeti olduğu çok açık. Terör örgütünün menbusuna askeri bir atıfta bulunmak bir terör örgütünü meşru kılmak demektir. Bilgi eksikliği yok, zihniyet soruun var.

SALİH MÜSLİM'İN İADESİ TALEBİ: "GECİKMELER KARARIN SİYASİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

(Salih Müslim'in iadesi talebi) Salih Müslim ve diğer kişilerle ilgili bizim uluslararası anlaşmalar çerçevesinde talep hakkımız vardır. Bunları iade etmek isteyen ülkeler gerekli hukuki gerekçelere sahip olmak zorundadır. Bu kişileri Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı bu kişileri iade etmek için yeterli hukuki gerekçe ve zemin bulunmaktadır. Bunun dışındaki gecikmeler, oyalamalar kararın daha ziyade siyasi olduğunu gösterir. Prag'da tutulması, Almanya'da ortaya çıkması vs. Burada Avrupalıların oturup düşünmesi lazım. Elini kolunu sallayarak imkan vermeleri ne anlama geliyor. Türkiye, buna tepki gösterdiği zaman niye Türkiye sert tepki gösteriyor diye tavır içinde olmamaları gerekiyor. Bizim beklentimiz önce Çekya'dan iadesiydi, şimdi Almanya'da bu süreç yürütülüyor. Nereye giderse gitsin, hukuki süreçleri izlemeye devam edeceğiz.

Interpol ile ilgili olarak, yakın mesai içinde arkadaşlarımız. Belli sistemleri var. Çalışmalar devam edecek. Beklentimiz ivedilikle suçluların iade edilmesi.

ERDOĞAN-PUTİN ARASINDAKİ "DOĞU GUTA" GÖRÜŞMESİ

Doğu Guta'daki temel problemler, orada terör grupları var Nursa gibi. Bunların oradan çıkartılması ile ilgili bir çalışma var. Bu tam manasıyla hayata geçirilmedi. Rejim de bunu bahane ederek saldırmaya devam etti. Cumhurbaşkanımız, dün sayın Putin ile bunu görüştü. Sayın Putin de bu konu ile ilgili gerekli talimatları vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde somut neticelerini göreceğimizi ümit ediyoruz.