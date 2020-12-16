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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB büyükelçileri ile görüştü

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 20:24 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 20:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Ankara büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre,  toplantıda,  Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel meseleler ve terörle mücadele konuları ele  alındı.
 
Toplantının ilk bölümünde, Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumuna  dair kapsamlı bir değerlendirmede bulunan Kalın, terör, göç, İslam düşmanlığı,  ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan  meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve iş birliği halinde  hareket etmesi gerektiğini belirtti.
 
İbrahim Kalın, yeni fasılların açılması, göç anlaşmasının yenilenmesi,  Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda AB'nin somut  adımlar atarak Türkiye'nin beklentilerini karşılamasının yanı sıra 4 milyondan  fazla Suriyeliyi ülkesinde barındıran Türkiye'ye, AB'nin verdiği taahhüdü yerine  getirmesi gerektiğini vurguladı.
 
Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin hem Türkiye hem de AB ülkelerinin  faydasına olacağına işaret eden Kalın, yapılacak güncelleme ile Türkiye ve AB  arasındaki ticaret hacminin artacağını ve böylece pandemi nedeniyle yaşanan  küresel ekonomik daralmadan tarafların daha az etkileneceğini dile getirdi.
 
"AB, Türkiye'nin çabalarına destek ve katkı sunmalı"
 
Kalın, Doğu Akdeniz'in bir barış denizi haline gelmesi için  Türkiye'nin çaba ve önerilerine AB'nin destek ve katkı sunması gerektiğini  bildirdi.
 
Kıbrıs Türklerinin haklarının korunduğu her çözüm planına Türkiye'nin  yapıcı bir tutumla destek verdiğinin altını çizen Kalın, barış istemeyen Güney  Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ödüllendirildiğini kaydetti.
 
Kalın, iki komşu ülkenin sorunlarını diyalogla çözebileceğini,  Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu yineledi.
 
Toplantının son bölümünde sorular yönelten ve görüşlerini dile getiren  AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, ilişkilerin önümüzdeki süreçte pozitif gündemle  devam etmesi gerektiğini değerlendirdi.
 

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Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın Avrupa Birliği
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