Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş aday!

Erken seçim tartışmaları sürerken cumhurbaşkanlığı seçimi için ortaya atılan aday iddiası kulislere bomba gibi düştü. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç olacağı iddia edildi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın ortaya attığı iddia gündemi sarstı. Hakan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet ittifakının adayının Haşim Kılıç olabileceğini ifade etti.

Hakan ilgili yazısı şu şekilde:

SİZE BİR SIR VEREYİM Mİ?

“MİLLET ittifakının adayı kim olacak” diye kadim bir konumuz var.

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Konu ne zaman açılsa...

Hemen herkes bir çırpıda Gül, Babacan, İmamoğlu, Yavaş, İnce, Akşener, Kesici gibi isimleri sıralayıveriyor.

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İşittiğime göre...

Millet ittifakının adayı, bütün bu isimlerin dışında bir isim olabilirmiş.

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Kimseye söylemeyin ve benden duymuş olmayın ama o isim...

Alo Ben Meral Akşener Bizim Buğra FETÖ’cü mü

HAŞİM KILIÇ imiş.

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Sağda solda sürekli bu isim fısıldanmaya başlanmış durumda.

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İsim fısıldandıktan sonra da şunlar söyleniyor:

Adı üzerinde ittifakın tüm parçaları anlaşabilirler, “geçiş dönemi cumhurbaşkanı” olabilir, siyasi angajmanının olmaması avantaj, Sezer gibi AYM’den gelmesi önemli...

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Sonunda top dönüp dolaşıp Haşim Kılıç’a gelirse...

İlk sen yazmıştın dersiniz artık.