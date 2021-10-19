Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sınavla personel alacak!

Savunma Sanayi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere sınavla uzman yardımcısı alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 1 Kasım'da başlıyor. Peki, Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Savunma Sanayi Uzman yardımcısı sınav başvurusu ile ilgili detaylar...

