Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sınavla personel alacak!

Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı ilanı resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, uzman yardımcısı kadrosuna, elektrik - elektronik mühendisliği, endüstri mühhendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay ve havacılık mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, uluslararası ilişkiler ve işletme mezunu personel alınacak. Başvurular 1 kasım'da başlıyor.
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 1 - 15 Kadım tarihleri arasında başkanlığın internet sitesindeki sınav başvuru ekranından yapılabilecek.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
- Özgeçmiş
- Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
- YDS ve YDS'ye denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen belge