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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sınavla personel alacak!

19 Ekim 2021 Salı - 7:52 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 7:52

Savunma Sanayi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere sınavla uzman yardımcısı alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 1 Kasım'da başlıyor. Peki, Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Savunma Sanayi Uzman yardımcısı sınav başvurusu ile ilgili detaylar...


Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı ilanı resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, uzman yardımcısı kadrosuna, elektrik - elektronik mühendisliği, endüstri mühhendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay ve havacılık mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, uluslararası ilişkiler ve işletme mezunu personel alınacak. Başvurular 1 kasım'da başlıyor. 
 
 
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Adaylar başvurularını, 1 - 15 Kadım tarihleri arasında başkanlığın internet sitesindeki sınav başvuru ekranından yapılabilecek. 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
- Özgeçmiş
- Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
- Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
- YDS ve YDS'ye denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen belge
 

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