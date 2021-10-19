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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

AA |  19 Ekim 2021 Salı - 16:39 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 16:39

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı istihdam edecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, SSB'de istihdam edilmek üzere,  sözlü sınav yöntemiyle 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak.
 
Başvuracak adayların 1-15 Kasım tarihlerinde kurumun internet  sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz  doldurması ve son başvuru tarihinde saat 18.00'e kadar sisteme yüklemesi  gerekiyor. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.
 
Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın tarihi, yeri  ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB  tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına  başvuracak.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii uzman yardımcısı
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