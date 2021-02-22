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Cumhurbaşkanlığı, öğrencileri "staj onayı" dolandırıcılığına karşı uyardı

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 23:12 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 23:12

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri, "Staj Seferbirliği" programına "staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı" iddiasıyla dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri "staj onayı"  dolandırıcılığına karşı uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, "Staj Seferbirliği"ne ilişkin tüm  süreçlerin "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden ücretsiz olarak yürütüldüğü  belirtilerek, şunlar kaydedildi:  "Son günlerde, öğrencilerimizin telefonla aranarak 'staj  başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı' iddiasıyla kendilerinden  ücret talep edilen bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşılmaktadır. Herhangi bir  mağduriyet yaşanmaması adına staj onayı için para talep eden sahtecilik  girişimlerine kesinlikle itimat edilmemelidir. Söz konusu dolandırıcılık  girişiminde bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yürütülmektedir."
 

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