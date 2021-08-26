Cumhurbaşkanlığı'ndan gençlere kariyer fırsatı!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonunda ‘Katılım Finans’ sektöründe insan kaynağı potansiyelini arttıracak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler kazandıracak ‘Katılım Genç Gelişim’ yetenek ve sertifikasyon programı başlıyor.

‘Katılım Genç Gelişim’ özel yetenek ve sertifikasyon programıyla, genç yeteneklere alanında uzman eğitmenlerle hem yerel hem de uluslararası dinamiklere uygun nitelikli içerikler aktarılacak ve başarılı katılımcılar finans sertifikaları almaya hak kazanacak. ‘Katılım Finans’ alanında yeni kariyer fırsatlarına ‘Katılım Genç Gelişim’ yetenek ve gelişim programıyla ulaşılması hedefleniyor. ‘Katılım Genç Gelişim’ programı ile İstanbul Finans Merkezi projemizin iki temel unsurundan bir tanesi olan Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyeli arttırılacak, yetenek geliştirme ve sertifikasyon süreçleri ile de nitelikli ve küresel rekabete açık yeni yetenekler sisteme kazandırılacak. Program sayesinde katılımcılar, global perspektifte ve yerel dinamiklere uygun, nitelikli eğitim imkânı elde ederek, finans alanında kariyer yapma imkânı bulabilecek.

‘Katılım Genç Gelişim’ programı iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada; bin kişilik yetenek seçimi ve eğitimi gerçekleştirilerek “Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası” verilecek. İkinci aşamada ise, yüz kişilik yetenek seçiminin ve eğitiminin tamamlamasıyla birlikte “İslami Finans Yetenek Başarı Sertifikası (Certified Islamic Finance Talent)” verilerek değerlendirme sürecinin sonunda gelişim programı tamamlanmış olacak. Eğitim süreci sonrası genç yetenekler katılım finans alanına özel projeler geliştirecek ve jüri tarafından uygun görülen en başarılı 3 projenin fikir sahipleri olan genç yetenekler ödüllendirilecek.