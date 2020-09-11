Cumhurbaşkanlığı’nda herkesi ilgilendiren aşı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında toplandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katıldığı toplantıda “TÜBİTAK KOVID-19 Türkiye Platformu”nca yürütülen yerli ve milli aşı geliştirme çalışmaları değerlendirildi. İkinci kez corona virüs ana gündemiyle toplanan kurulda yerli aşı ile dünyadaki tüm aşı gelişmeleri gözden geçirildi.

Bir önceki aşı toplantısında, Türkiye’nin yürüttüğü aşı çalışmalarının bazılarında test aşamasına gelindiği ve “klinik çalışma izni” alınma aşamasında olduğu tespitleri yapılmış ve 2021’nin ilk 3 ayında sonuç alınabilmesinin umulduğu ifade edilmişti. Önceki günkü toplantıda da bu hedef korundu ve 2021 yılının ilk 3 ayı içinde somut verilere ulaşılacağı bir kez daha teyit edildi.