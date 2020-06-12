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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

AA |  12 Haziran 2020 Cuma - 17:57 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 17:57

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine tanık beyanlarıyla devam edildi.


Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları  Kampüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılan duruşmada,  sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.
 
Tanık Aydın A, duruşmada, Eylül 2016'ya kadar emniyet personeli olarak  görev yaptığını, daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  yargılanıp ceza aldığını söyledi.
 
Darbe girişimi günü Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü nöbetçi amiri  olduğunu belirten Aydın A, saat 19.00'da ekipleri bekleme noktalarına sevk  ettiğini, 20.15 civarında da Genelkurmaydan silah sesi geldiği yönündeki anonslar  üzerine o bölgeye geçtiğini anlattı.
 
Aydın A, bir süre sonra Özel Harekat birliklerinin Kızılay'a sevk  edildiğini gördüğünü, Necatibey Caddesi'nde bekledikleri sırada Genelkurmay  Başkanlığına giriş çıkışların kapatıldığı bilgisinin geldiğini kaydetti.
 
Gelişmeler hakkında müdürlerine bilgi aktardığını ifade eden Aydın A,  "Mustafa Yaşar müdürüm Milli Müdafa Caddesi'ne gelmemi söyledi. Emniyet müdür  yardımcımızın talimatıyla, Genelkurmaya geçmeye çalışan askeri araçlara izin  vermememiz emredildi." şeklinde konuştu.
 
Genelkurmay Başkanlığına doğru ilerleyen askeri araçları durduklarını  dile getiren Aydın A, sözlerine şöyle devam etti:
"Araçtan ilk önce bir binbaşı indi, onunla muhattap olduk. Kendisine  müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Acil olarak geçmeleri gerektiğini söyledi. Darbe  söylentisi olduğunu söyledik. Binbaşı 'Hangi çağdayız, birbirimize silah mı  sıkacağız?' dedi. Zaman ilerledikçe askeri araç sayısı arttı. Genelkurmaydan  sivil görevli yanımıza geldi. Araçları bırakmamızı söyledi. Araçlardan silahlara  mermi doldurma sesi geldi. Biz de müdürümüze sorduk. Bırakmamamız gerektiğini  söyledi. Yanımızdaki asayiş ekibinin sayısı azdı. Yanımızda takviye kuvvet yoktu.  Askerler araçları çalıştırıp devam etti."
 
"Her zamankinden daha fazla tatbikat yapılıyordu"
Tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan eski EDOK Komutanı emekli  Orgeneral Kamil Başoğlu'nun eşi  Perihan Başoğlu da sanıklardan eski tabip albay  Rahmi Okan Çifteler'i, Muhafız Alayı'nın doktoru olması sebebiyle tanıdığını  bildirdi.
 
Darbe girişimi gecesi evlerine kamuflajlı askerlerin geldiğini ve  eşini "Genelkurmay Başkanı'nın çağırdını" söyleyip ambulansa bindirdiklerini  anlatan Başoğlu, "Eşim ambulansla götürüldü. O gece eşimin nereye götürüldüğünü  öğrenmek için birçok kişiyi aradım. Okan albayı da aradım. 'Ne oluyor?' diye  sorunca 'Ben evdeyim bir araştırayım.' dedi. Bana bir daha dönüş yapmadı." dedi.
 
Tanık Alihan U. da darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız  Alayı'nda vatani görevini yaptığını söyledi.
 
Darbe girişiminden önce "alaya sızma girişimi" ve "silahla  yaralanmalara karşı alınacak tedbirler" konulu tatbikat yaptıklarını belirten  Alihan U, "13 ve 14 Temmuz'daki tatbikatları nöbetçi subaylar yaptırdı. Her  zamankinden daha fazla tatbikat yapılıyordu. Bu durumu garipsedim." ifadelerini  kullandı.
 
Tanık Atakan Ş. de sanıklardan Alper Çakır ile 2001-2009'da askeri  okuldan devre arkadaşı olduğunu kaydetti.
 
Çakır'ın FETÖ ile herhangi irtibatına şahit olmadığını öne süren  Atakan Ş, "Eşiyle askeri okuldan beri çıkıyorlardı. Kimsenin etkisiyle evlenmedi.  O gece Muhafız Alayı'ndan TRT'ye gönderildiklerini biliyorum. FETÖ'cü olmadığını  düşünüyorum." şeklinde konuştu.
 
Bazı tanık beyanlarının alınmasının ardından duruşma, pazartesi gününe  ertelendi.
 

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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi tanık
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