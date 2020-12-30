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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 15:22 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 15:22

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığında toplandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
 

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu kültür sanat
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