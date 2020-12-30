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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 17:00 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 18:58

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 'Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda yaşıyoruz. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde  yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir  klasör gibidir." dedi. 
 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı  Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.
 
Ülkenin ilim, sanat ve kültür hayatına yön veren, eserleriyle  aydınlatan isimleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, 2020  yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödüllerinin hayırlara vesile olmasını  diledi. Erdoğan, ödülleri takdim edilecek ilim, kültür ve sanat erbabını tebrik  etti.
 
 
Bir kitapta okuduğu Hazreti Peygamber ile ilgili bir bölümü paylaşan  Erdoğan, şunları söyledi:
"Bir kitapta okumuştum. Resulullah Efendimiz ashabıyla birlikte kaza  umresi yaparken, Abdullah bin Revaha şiir okumaya başlıyor. Hazreti Ömer de her  zamanki celalli haliyle ona, 'Sen Hz. Peygamber'in huzurunda ve Allah'ın  Harem'inde bu şiiri söyleyip duracak mısın?' diye çıkışıyor. Bunun üzerine  Efendimiz diyor ki, 'Ona mani olma ey Ömer. Varlığım kudret elinde bulunan  Allah'a yemin ederim ki, onun sözleri Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha  tesirlidir. İbn-i Revaha, sen devam et."
 
 
O gün bir sanatçı olmayı çok istediğini belirten Erdoğan, sözlerini  şöyle sürdürdü:
"Lakin kader bize ülke hizmetini siyaset güzergahında biçince  ömrümüzü, Mevlana'nın anlattığı karıncalar misali sanatçılarımızı takip etmekle  geçirdik. Hani küçük bir karınca kalemin kağıt üstüne bir şeyler çizdiğini görmüş  de gidip öbür karıncalara, 'Bir kalem, kağıda şaşılacak şeyler çiziyor, sanat  gösteriyor' demiş. Karıncanın biri buna itiraz ederek, 'O sanatı yapanın kalem  olduğunu mu sanıyorsun? Hayır, o sanat kalemden değil, parmaklardandır' cevabını  vermiş.  Bir diğeri, 'İş ne parmaktan ne de kalemden geliyor, iş asıl koldan  geliyor' diye mukabele etmiş. Konuşmalar böylece uzayıp gider ve karıncaların  beyine kadar ulaşır. Karınca beyi bütün bilgeliğiyle hükmünü verir, 'Bu hüner  kalemden, parmaktan, elden, koldan değil, şüphesiz sanatçıdandır, sanatçının  gönlündendir, Allah'ın kudret hazinesinden onun gönlüne yansıyan ilhamdandır."
 
 
 
 
"Dosya dosya istiflenmiş kültürler ve medeniyetler içeren bir  klasördür"
Bugün gönlüne yansıyan ilhamları cömertçe paylaşan sanatçıların,  kültür ve fikir erbabı için bir arada olduklarını belirten Erdoğan, şöyle  konuştu:
"Onlar ki, sonsuzluğun güzelliklerini satırlara dizmek için sözü kelam  derecesinde, kelamı şiir katmanında, şiiri mecazın kanatlarında kalemleriyle  satırlara geçirirler. Bu şekilde, ilim ilim ilerek kitapları, harf harf  heceleyerek ciltleri, fasıl fasıl haşiye düşüp rafları doldururlar. Hayata,  hakikatin anlamını aramak için geldiklerini bilirler ve hayatımıza zarafet katmak  üzere gelmeye devam ederler. Onları siz de tanırsınız. Bazılarını ben de tanıdım.  Uzun tarih sayfalarında, bazen renklerle, bazen desenlerle, bazen taşlarla, bazen  de seslerle medeniyetler inşa ediyor, çağları çağlara bağlıyorlardı. Marifetleri  iltifat gördükçe sanatın adını resim koyuyor, şiir koyuyor, beste koyuyor,  kemerler ve kubbelerle güzellikler yükseltiyorlardı. Kadim zamanlarda, o gönül  eri gönlünden her ne üretirse caizeyle himaye görüyor, sanat yüceliyor, marifet  iltifatla itibara eriyordu. Bugün caize yerine telif hakları geldi. Hükümdarların  sanatçılara verdiği kaftanlar eskimiş, caizeler tarih olmuştur ama sanatçıların  onlara verdikleri eserler hala yaşıyor."
 
 
 
Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu,  sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Bu, dosya dosya istiflenmiş  kültürler ve medeniyetler içeren bir klasördür. Göbeklitepe'den, Eti'den,  Lidya'dan, Frigya'dan, Roma'dan, Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bugüne,  katman katman kültür, tabaka tabaka medeniyet ve yığın yığın sanat barındıran  zamanın ruhu, bu topraklarda iftiharla yaşamaktadır." dedi.
 
 
Bu coğrafyaya ait olduğu halde bugün dünya müzelerini dolduran, tarih  yahut kimlik hırsızlığının işareti olan eserlere bakılmasını isteyen Erdoğan,  "Sadece bu bile, 100'üncü yılına yaklaşan Cumhuriyetimizin aslında ne kadar engin  ve derin bir sanat mirasına, o mirasın yeniden üreterek dünyaya parmak ısırtacak  eserler ortaya koyma potansiyeline sahip olduğunu göstermeye yeter." diye  konuştu.
 
 
"Öncelikle kendi geçmişine ait olanı özümseyip benimsemeli"
Bunu yapacak sanatçının öncelikle kendi geçmişine, kültürüne,  medeniyetine ait olanı özümseyip benimsemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan,  bununla yetinmeyip evrensel olanı kucaklayan, dünyadaki gelişmeleri takipten,  asla geri durmayan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne sadece geçmiş ne yalnızca gelecek, şairin  dediği gibi 'kökü mazide olan ati', unutmayın ki, milli olmayan milletlerarası  olamaz, yerli olmayan evrensel içinde kendine yer bulamaz. Zenginliklerimizi  sanata dönüştürüp çağın idrakine yeniden ve yeni bir kimlikle sunacak olan  sanatçılarımızdır. Bu bakış açısı, körü körüne taklitle, yabancı olana öykünüp  durmakla değil, gönüle yansıyacak yerli ilhamlarla hayat bulacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Sanat teorilerinin çöktüğü, sanat tanımlarının başkalaştığı, sanat  ortamının değişime uğradığı, sanat hırsızlıklarının yüzlere vurulduğu bir çağda  yaşandığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"İşte bu çağda ülkemiz, dünyaya yalnızca yeni eserler sunmakla  kalmayacak, geleceğin sanat kuramlarının payandalarını da temellendirecektir.  Sanatçılarımız bu anlayışla hareket ettikçe, şairin 'O mahiler ki derya içredir  deryayı bilmezler' hükmü geçerliliğini yitirecektir. Biz işte o sanatçıyı  bekliyoruz. Beklediğimiz o sanatçı, kimliğiyle birlikte deryasını bilecektir,  önce kendisi olacaktır, davasını sanatıyla ifade edecektir. Beklediğimiz o  sanatçı, vaktini ve enerjisini dünyanın iyiliği adına ürettiği eserleriyle  gösterecek, sanatını icra ederken dünyadaki akranlarını geride bırakacaktır.  Beklediğimiz o sanatçı, zulme ve adaletsizliğe karşı bir çığlık olarak yaptığı  şarkısıyla dünya müzik listelerini sallayacak, müzikteki evrensel anlayışları  değiştirecektir. Beklediğimiz o sanatçı, slogan atarak kendini göstermeye  çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta  alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, ortaya koyduğu bir sanat üslubuyla veya  icat ettiği bir sanat formuyla adını sanat tarihine yazdıracaktır. Beklediğimiz o  sanatçı, ürettiklerinden dolayı parmakla gösterilecek, üslubuyla herkesi peşinden  sürükleyecektir. Beklediğimiz o sanatçı, gündemin peşinden savrulmak yerine  dünyaya gündem verecek, performansıyla rekorlar kitabına girecek, tarzıyla sanat  modası oluşturacaktır. Beklediğimiz o sanatçı, ait olduğu milleti hor görüp  sürekli şikayet etmek yerine kendi sanatını üretecektir. Beklediğimiz o sanatçı,  muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil,  kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir."
 
 
Bu sanatçıyı kendi kadar aziz milletin de beklediğine inandığını  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Her bir vatandaşımızın el üstünde tutacağı, baş tacı edeceği bu  sanatçı belki evimizin çocuğudur, belki bir arkadaşımızdır, belki bir  komşumuzdur, belki bu salondadır. Beklediğimiz bu sanatçı, belki şu anda  tuvalinin başında fırçasını boyaya bandırıyor, belki repliğini ezberliyor, belki  rolüne çalışıyor, belki enstrümanını akort ediyor, belki bestesini notaya  döküyordur. Her neredeyseniz, siz ey gönül eri sanatçılar bilin ki bu millet  estetik manada küllerinden dirilmek ve yitik hazinesine yeniden kavuşmak için  sizi bekliyor. Gelin ve geç kalmışlığımızı medeniyete, kabalıklarımızı zarafete,  gönüllerimizi barışa, huzura ve sevgiye yöneltin. Gelin Türkiye'nin gücüne  birlikte güç katalım."
 
Ödülleri Türkiye'de kültürün ve sanatın yücelmesinde emeği geçen,  katkısı olan değerlere şükranlarını ifade etmek üzere verdiklerini dile getiren  Erdoğan, her yıl da bu anlayışla ödül verilecek isimleri belirlediklerini  söyledi.
 
Bu yıl da aynı şekilde hareket ettiklerini belirten Erdoğan, kısa  tanıtım filmlerini izledikleri isimlerle ilgili hissiyatını ifade etmek  istediğini dile getirdi.
 
 
Erdoğan, "Eğer bu topraklarda bir Doğu-Batı sentezi mümkünse bunu  kişiliğinde gerçekleştirebilmiş nadir insanlardan biri çok çok sevdiğim, saygı  duyduğum Sadettin Ökten hocamızdır. Öyle ki onu dervişçe murakabelere dalarken de  üniversite kürsüsünde en son teknolojik gelişmeleri anlatırken de görmek  şaşırtıcı değildir." diye konuştu.
 
Ökten'in kendisini "Bitik olmayan fakat yitik olan bir medeniyetin  çocuğu" olarak tanımladığına dikkati çeken Erdoğan, "Derslerinde olsun dost  meclislerinde olsun onun dilinden bizim şiirimizi, musikimizi, mimarimizi  dinleyenler, medeniyetimizin esaslarını ve inceliklerini daha yakından tanıma  fırsatı bulmuştur. Eserleriyle düşünce hazinemize büyük katkılar sağlayan  Sadettin Ökten hocamız adına Celile Ökten hanımefendiye bu yılki Kültür Tarihi  Ödülü'nü takdim edeceğiz." dedi.
 
Özdemir Erdoğan'ın, yarım asrı aşkın bir zamandır sanat icra eden bir  müzisyen olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimizin maruz kaldığı kültürel  saldırılara gücünü sanatından alan direniş ruhuyla karşı koyan Özdemir Erdoğan,  toplumun bütün kesimlerine de aynı heyecanı aktarmaya çalışmıştır. Dillerden  düşmeyen eserleriyle gönüllerde taht kuran Özdemir Erdoğan'a müzik alanındaki  ödülümüzü takdim edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
İsmail Kara'nın İslami ilimlerde tarih ve felsefe alanlarında derin  vukufiyeti ve özgün çalışmalarıyla adından söz ettirdiğine işaret eden Erdoğan,  "Sırat-ı Mustakim ve Sebilurreşad'ın bütün sayılarını satır satır okuyarak ve  notlar çıkararak bir doktora tezi hazırlamış olması, dostları tarafından sebat,  disiplin ve titizlik örneği olarak hala zikredilir. Ufkumuzu aydınlatan  kitapları, makaleleri ve birbirinden kıymetli talebeleriyle vazifesine devam eden  İsmail Kara'ya bu yılki Sosyal Bilimler Ödülümüzü takdim edeceğiz." diye konuştu.
 
 
Derviş Zaim'in 100 yılı aşkın bir maziye sahip olan Türk sinemasının  milli bir kimlikle varlığını sürdürebilmesi ve insani hassasiyetlerini muhafaza  edebilmesi için büyük mücadeleler veren bir sanatçı olduğunu dile getiren  Erdoğan, "Kendisi yaşadığımız devrin nobranlıkları karşısındaki hissiyatını bazen  isyankar ama her zaman latif bir üslupla eserlerine yansıtmıştır. Sinema  alanındaki ödülümüzü birbirinden kıymetli sinema eserleriyle sanat hazinemizi  zenginleştiren yönetmen Derviş Zaim'e takdim edeceğiz." dedi.
 
"Sahip olduğumuz zenginlikleri bir kez daha fark etmenin gururunu ve  mutluluğunu yaşarız"
Edebiyatın duygu, düşünce ve hayalleri güzel ve etkili bir şekilde  yazıya dökme sanatı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bin yıllık Anadolu tarihimizde  halk edebiyatımızda olsun, divan şiirimizde olsun nice şaheserin altına imzamızı  attık. Bugün de aynı kaynaktan ilham alan ediplerimiz, şairlerimiz var ve onlar  barışın, aşkın, kardeşliğin şiirini yazmaya devam ediyor. İbrahim Tenekeci de o  değerlerimizden biridir. Dilinde ve üslubunda her zaman sadeliği ve samimiyeti  hissettiğimiz İbrahim Tenekeci kardeşimize Edebiyat Ödülümüzü takdim edeceğiz."  diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilgiyi hikmetle taçlandıran ecdadımız,  mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok  önemli eserler ortaya koymuştur. Zevkiselim sahibi her insanda hayranlık  uyandıran bu eserler bizim coğrafyamızda neşet etmiş ve zamanla dünyanın dört bir  tarafına dağılmıştır. Onları farklı coğrafyalardan taşıyarak bir araya getiren  tutkulu sanatseverler sayesinde bizler sahip olduğumuz zenginlikleri bir kez daha  fark etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi ile İstanbul Resimleri Müzesi'nin  kurulmasına öncülük eden Mehmet Çebi'nin de tutkulu sanatseverlerin ilk akla  gelenlerinden olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu eserlerin bir araya gelmesi ve  hilye-i şerif geleneğinin yeniden canlanması için gösterdiği gayretlere bizzat  şahit olduğum Mehmet Çebi'ye ödülünü takdim edeceğiz." dedi.
 
 
 
Eskiden birçok ilimde ihtisas sahibi olanlara, birçok sanatta hüneri  bulunanlara "hezarfen" denildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Merhum Necmeddin Okyay, 20'nci asrın hezarfenlerindendir. Osmanlı  zevk, estetik ve inceliğini şahsında mecz etmiş müstesna bir şahsiyet olan  merhum, çocukluk döneminden itibaren kendisini hat sanatına adamıştır. Son  dönemin tüm büyük üstatlarından aldığı derslerin hakkını veren, bununla kalmayıp  talebeler yetiştiren hocamız, ebruda kendi geliştirdiği yöntemle 'Necmeddin  Ebrusu' denilen bir tarzın da sahibidir. Kendisi sanat dallarında maharetli  olduğu kadar sporda da mahirdi. Okçuluk derslerinde icazet seviyesine kadar  ilerlemiş, klasik tarzda çok zarif ok ve yaylar imal ederek bu maharetiyle de  büyük hayranlık uyandırmıştır. Soyadını bunun için Okyay olarak tercih eden  merhumdan bu kadar bahsedip de onun yetiştirdiği güllerden söz etmemek olmaz.  Kendisi Latince isimlerini ezbere bildiği 400 çeşit gülü sadece yetiştirmekle  kalmayıp bunları Avrupa çiçekçilerinin kataloglarına ekletmiş ve çeşitli  sergilerde ödüller almıştır. Merhum Necmeddin Okyay aynı zamanda klasik cildin en  güzel örneklerini de vermiştir. Bu yılki Vefa Ödülümüzü merhum Necmeddin Okyay  adına Ali Mecdi Okyay'a takdim edeceğiz. Merhum hocamızı bir kez daha rahmetle  yad ediyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül takdim edecek ilim, kültür ve sanat  insanlarını tebrik ederek, sanata yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarını  sundu.
 
 
 
Notlar
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür  ve Sanat Büyük Ödülünü alanlara ödüllerini takdim etti.
 
Kültür Tarihi alanında Sadettin Ökten adına Celile Eren Ökten, Müzik  alanında Özdemir Erdoğan, Sosyal Bilimler alanında İsmail Kara, Sinema alanında  Derviş Zaim adına Emre Oskay, Edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, Koleksiyon  alanında Mehmet Çebi'ye ödül verildi. Kültür ve Sanat Politikaları Vefa Ödülü ise  merhum Necmeddin Okyay adına Ali Mecdi Okyay'a takdim edildi.
 
Ödül alan isimlerin biyografi videolarının gösterildiği törene,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve  Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı  İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da  katıldı.
 
Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları  kabul etti.
 
 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu 
KÜLTÜR TARİHİ: SADETTİN ÖKTEN

MÜZİK: ÖZDEMİR ERDOĞAN

SOSYAL BİLİMLER: İSMAİL KARA

SİNEMA: DERVİŞ ZAİM

EDEBİYAT: İBRAHİM TENEKECİ

KÜLTÜR VE SANAT VEFA: NECMEDDİN OKYAY

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