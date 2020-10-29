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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 21:20 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 22:03

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk  kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve  sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet  gösteren kişi veya kurumlara verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük  Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma  tamamlandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bu yıl  koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün Necmeddin Okyay'a  verilmesi kararlaştırıldı.
 
Kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail  Kara, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim, müzik  alanında da Özdemir Erdoğan ödüle layık bulundu.
 
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, gelecek  günlerde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  sahiplerine verilecek.
 
  
 

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Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
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