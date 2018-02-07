Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Sıfır Atık Projesi"

Projenin çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Erdoğan, ocak ayında Külliye'de, 2 bin 920 kilogram kağıt ve kartonun geri dönüştürülerek 102 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayan 51 ağacın korunmasının sağlandığını bildirdi.

Bin 660 kilogram metalin geri dönüştürülerek, 100 vatlık bir ampulü 2 milyon 553 bin 846 saat çalıştıracak enerji elde edildiğini vurgulayan Erdoğan, bin 120 kilogram plastiğin geri dönüştürülerek tekstil ürünü, çöp kutusu, plastik boru, sera örtüsü gibi ürünlerin üretilmesine katkı sağlandığını, 420 kilogram camın geri dönüştürülerek 50 litre petrol tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Sıfır Atık Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 1 aylık kazanımlarımız: pic.twitter.com/sFztqAoQ9g — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 7 Şubat 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda 2017'de Sıfır Atık Projesi başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünce yürütülen proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de uygulanmaya başlanmıştı.