Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vergi düzenleme toplantısı

Toplantıda, yatırımları ve vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları teşvik eden, ihtilafları sonlandıran ve mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Bu kapsamda, esnaf, çiftçi ve mesleki faaliyetlerde bulunanlara yönelik gelir vergisi istisnaları, vergide elektronik defter ve kayıt uygulamalarına ilişkin düzenlemeler ile mükelleflerin karşılıklı anlaşma veya uzlaşma yöntemiyle ihtilaflarını giderebilmeleri için sağlanacak kolaylıklar ile diğer vergisel düzenleme ihtiyaçları ele alındı.