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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli toplantı

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 20:32 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 20:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmeleri ele alındı.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde  basına kapalı yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından yazılı  açıklama yaptı.
 
Toplantıda Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış  politika gelişmelerinin ele alındığını bildiren Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek  İstişare Kurulu üyelerinin, tecrübe, birikim ve görüşlerini paylaştığını ifade  etti.
 
Kurul üyelerinin bir yandan yeni dönem gelişmelerini değerlendirirken  diğer yandan gelecek dönem Türk dış politikasının önündeki imkan ve meydan  okumaları müzakere ettiklerini belirten Altun, şöyle devam etti:
 
"Türk dış politikası açısından son 4 yılda yaşananların ayrı bir anlam  ifade ettiği belirtilen toplantıda, yıllar boyunca birkaç küçük atılım dışında  genel olarak edilgen konumda kalan Türkiye'nin ilk defa kendi önceliklerine,  ihtiyaçlarına, planlamalarına göre bir dış politika izlemeye başladığı  vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda,  Türkiye’nin Suriye harekatlarıyla sadece bölgesinde değil küresel düzeyde  oyunları bozduğu, Libya ile yaptığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de kendisi aleyhine  kurgulanan senaryoları yerle yeksan ettiği dile getirilmiş, Irak'ın kuzeyindeki  terörle mücadele operasyonlarını saha hakimiyeti üzerine kurulu yeni bir  stratejiye oturtmanın da çok önemli olduğu ifade edilmiştir."
 
Altun, 2002 sonrasında Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar, geçmişte  ilişkilerin zayıf tutulduğu tüm coğrafyalara yönelik açılımlar  gerçekleştirildiğine işaret edilen toplantıda, yıllar boyunca sabırla yürütülen  bu çalışmaların meyvelerinin yavaş yavaş toplanmaya başladığının dile  getirildiğini aktardı.
 
Toplantıda, girişimci ve insani dış politika yaklaşımı sayesinde bugün  dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5. ülkesi durumunda olan Türkiye’nin, aynı  şekilde dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu üzerinde  durulduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:
 
"Dış politikada bağımsız ve aktif davranma gücüne kavuşunca kimi  gerilimlerden uzak kalabilmenin de mümkün olmadığı değerlendirilen  Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin siyasi,  diplomatik ve askeri imkanlarıyla tüm meselelerin üstesinden gelebilecek güce,  dirayete ve kararlılığa sahip olduğunun altı çizilmiştir. Artık uluslararası  platformda en üst lige yükselen Türkiye'nin bölgesel ve küresel her meselede  sözüne, duruşuna, safına bakılan, ona göre konum alınan bir ülke haline geldiği,  bu durumun da Türkiye'ye ilave sorumluluklar yüklediği belirtilen toplantıda,  medeniyet ve tarih ortaklığına sahip olunan her yerde daha çok çalışmak, liderlik  etmek, siyasi ve fiili oyun kurucu olmak gerektiği ifade edilmiştir."
 
Toplantıya, Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek,  Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler  Başkanı Metin Kıratlı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı  Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
 

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