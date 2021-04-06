Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.
AB ile yeni dönem masada
Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
AB: BİZ HAZIRIZ
Twitter'dan açıklama yapan Michel, "Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile müzakerelere başlamaya hazırız. Türkiye ile ilişkilerde daha yapıcı bir ajanda gerilimin istikrarlı şekilde azalmasına bağlı" dedi.