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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos 2020 Pazar - 21:22 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 21:22

30 Ağustos Zafer Bayramı için İletişim Başkanlığınca hazırlanan özel konser ve 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser veriliyor.
 
Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlanıyor.
 
Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlenecek.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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