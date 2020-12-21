Cumhurbaşkanlığı kamu kurumlarına kadro ihdası ve atamalara ilişkin yazı gönderdi!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tüm kurumların kadro ve pozisyon işlemleri için Strateji ve Bütçe Başkanlığı modüllerine verileri girmelerini istedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından kadro ve pozisyon işlemlerine dair yazı gönderdi. Yazıda Kurumsal ihtiyaçların ortaya konulabilmesi ve ihtiyaçların bütçe imkânları çerçevesinde bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından kadro ihdası ve atamalara ilişkin taleplerin öncelikle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin; memur kadroları, öğretim elemanı kadroları ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ve bu meslekten sayılanlara ait kadro ihdası; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya naklen yapılabilecek yıllık atama sayısı sınırı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususların belirlenmesi, sürekli işçi kadrosu veya sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdası; boş bulunan sürekli işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının açıktan atama amacıyla kullanılması işlemleri anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

Kurumsal ihtiyaçların ortaya konulabilmesi ve ihtiyaçların bütçe imkânları çerçevesinde bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının 2021 yılına ilişkin;

- Memur kadroları, öğretim elemanı kadroları ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ve bu meslekten sayılanlara ait kadro ihdas taleplerinin,

- Memur ve öğretim elemanı kadrolarına yapılmak istenen açıktan veya naklen atama taleplerinin,

- Sürekli işçi kadrosu ile sözleşmeli personel pozisyonu ihdas taleplerinin, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi Personel Talepleri "Açıktan Atama" ve "Ihdas" modülleri kullanılarak talebin içeriğine göre veri giriş işlemlerinin tamamlanması ve resmi yazı ile birlikte 31/12/2020 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Ancak, daha önce resmi yazı ile iletilen söz konusu talepler için Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi Personel Talepleri "Açıktan Atama" ve "İhdas" modüllerine veri giriş işleminin 31/12/2020 tarihine kadar yapılması yeterlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen talepleri, talebe ilişkin veri girişi ile resmi yazışma süreci tamamlanmadan değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi Personel Talepleri "Açıktan Atama" ve "İhdas" modüllerini kullanarak bildirecekleri taleplerinde, yeni kurulan veya kurulması öngörülen birimlere ilişkin nitelik, sayı, açık ve kapalı alan bilgileri ile bu birimlere ilişkin talep edilen unvan bazında personel sayıları ve gerekli görülecek diğer bilgileri "gerekçe ekler" kısmına ayrıca eklemeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca kadro veya pozisyon ihtiyacı tespitinde;

- Memur ve sürekli işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının bir bütün olarak değerlendirilip teşkilat ve görevleriyle uyumlu personel planlamalarının yapılması,

- Ilave olarak talep edilecek kadro, pozisyon veya atama sayısının bir yıllık ihtiyacın karşılığı şeklinde planlanarak belirlenmesi ve yıl içinde zaruri durumlar haricinde yeni bir talepte bulunulmaması,

- İhdas talepleri oluşturulmadan önce, söz konusu ihtiyacın kadro veya pozisyon değişikliği yoluyla temin edilip edilemeyeceği hususundaki değerlendirmelerin titizlikle yapılarak ihtiyaçların Öncelikle personelin dengeli dağılımı ile kadro veya pozisyonlarda değişiklik yapılması suretiyle karşılanması,

hususlarında azami özen ve dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Metin KIRATLI İdari İşler Başkanı

Dağıtım

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına

Yargıtay Başkanlığına Danıştay Başkanlığına

Sayıştay Başkanlığına Bakanlıklara (Bağlı, ilgili ve İlişkili Kurum ve kuruluşlara Bakanlıklarca)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına

Cumhurbaşkanlığına Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlara

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçiliğine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (Yükseköğretim Kuruluşlarına, Bağlı ve ilgili Kuruluşlara YÖK Başkanlığınca)

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına