27 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.199 0.54 EURO 8,0680 1.07
USD 6,8600 0.18 ALTIN 428,420 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 15:58

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da  başladı.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi cumhurbaşkanı erdoğan kabine
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.