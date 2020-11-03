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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi!

AA |  03 Kasım 2020 Salı - 16:58 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 19:27

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat 25 dakika sonra sona erdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü.
 
  
 

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