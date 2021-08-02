Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ile ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi. Kritik konuların görüşüleceği toplantının ertelenme nedeni de belli oldu. Kabine Toplantısında artan koronavirüs vakaları, dünyadaki yeni gelişmeler, aşılamadaki son durum ve aşısızlara kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar ele alınacaktı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.30'da Beştepe'de yapılacağı belirtilmişti. Toplantıda koronavirüs ile mücadele ve son gelişmeler ele alınacaktı. Milyonların merakla beklediği toplantı ile ilgili flaş bir karar alındı. Toplantının günü ve saati değiştirildi.

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ

Birçok farklı noktada peş peşe çıkan ve büyük mücadele ile söndürülmeye çalışan yangınlar için bakanlar sahaya indi. Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten Kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor.

Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağına dair tarih ise henüz belli değil.

KRİTİK KONULAR ELE ALINACAKTI

Kabine Toplantısında artan koronavirüs vakaları, dünyadaki yeni gelişmeler, aşılamadaki son durum ve aşısızlara kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar ele alınacaktı.