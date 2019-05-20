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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ABD'de panel serisi

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 13:54 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 15:14

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21-24 Mayıs'ta ABD'de "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı panel serisi düzenleyecek


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 21-24 Mayıs'ta  ABD'de "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı panel serisi düzenleyecek. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ABD'de  gerçekleştireceği "Turkey-US Relations: Same Origin/New Vision" başlıklı paneller  serisi, 21–24 Mayıs 2019'da sırasıyla Washington ve New York'ta yapılacak.
 
Türkiye-ABD ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınının bütün boyutlarıyla  değerlendirileceği paneller serisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran,  Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar  Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ile akademisyen/gazeteci Bora Bayraktar'ın  katılımıyla gerçekleştirilecek.
 
Panellerle Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin  çeşitli alanlardaki politikaları ile tezlerinin Amerikan toplumu ve Kongre  üyelerine doğru şekilde anlatılması amaçlanıyor.
 
Program esnasında ABD akademi camiasının önde gelenleri ile yuvarlak  masa toplantıları yapılmasının yanı sıra ABD'de yaşayan Müslüman, Yahudi ve  Hristiyan toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla iftar programları  düzenlenecek.
 
İlki Washington'da yarın ABD Temsilciler Meclisinin 2020 Rayburn  binasında yapılacak panel serisinin moderatörlüğünü Georgetown Üniversitesi  Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Brenda Shaffer  üstlenecek.
 
Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilecek panel, Türkiye–ABD  ilişkilerinin Amerikan Kongresinde bizzat Kongre üyelerinin katılımıyla  görüşülmesi bakımından ayrı bir önem arz ediyor.
 
Washington Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler  Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı yararına iftar programı yapılarak  da Filistinlilerle dayanışma gösterilmesi hedefleniyor.
 
New York'taki panel ise 23 Mayıs Perşembe Harvard Club'ta (The  Cambridge Room, 35 W 44th St.) yapılacak.
 
Amerikan akademi ve basın camiasının önde gelen isimlerinin  katılmasının beklendiği panelin moderatörlüğünü EastWest Institute Başkanı ve  CEO'su Cameron Munter üstlenecek.
 
Panelin ardından Türk toplumu temsilcileri ve ABD'de yerleşik Türk  basın mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
 
 

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