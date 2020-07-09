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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeli alımında değişiklik

09 Temmuz 2020 Perşembe - 1:13 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 1:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelleri ile İletişim Başkanlığı bünyesine yapılacak personel alımı için düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı. Değişiklik Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


İletişim Başkanlığı personel alımı yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. 9 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımında düzenleme yapıldığına yer verildi. Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenleme şu şekilde:
 
"Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştrılmasına İlişkin Esaslada Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5 üncü maddesinin B fıkrası gereğince karar verilmişti."
 
 

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