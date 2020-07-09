Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeli alımında değişiklik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelleri ile İletişim Başkanlığı bünyesine yapılacak personel alımı için düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı. Değişiklik Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

