Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeli alımında değişiklik

İletişim Başkanlığı personel alımı yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. 9 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımında düzenleme yapıldığına yer verildi. Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenleme şu şekilde:
"Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştrılmasına İlişkin Esaslada Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5 üncü maddesinin B fıkrası gereğince karar verilmişti."