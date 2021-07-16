Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak! KPSS şartı yok!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sınavla iletişim uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 olarak açıklandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte İletişim uzman yardımcısı alımı 2021 başvuru şartları...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az 30 iletişim uzman yardımcısı alacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte İletişim uzman yardımcısı alımı 2021 başvuru şartları...

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,

- İletişim fakültelerinden,

- Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden,

- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden,

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma ” sınavına davet edilecektir.

İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.

Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacak. Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 125 (yüzyirmibeş) TL olarak belirlendi. Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada yapılacak. Ön eleme sınavı 12/09/2021 tarihinde ve saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 120 dakika olacak.

Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecek.