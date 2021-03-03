03 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.546 1.15 EURO 8,8950 -0.08
USD 7,3690 0.12 ALTIN 408,410 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı çeviri seti tamamlandı

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 15:25 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 15:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanına ilişkin hazırlanan kitap setinin tamamlandığını bildirdi.


Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuda çeviri  alanına bütüncül bir bakış açısından değerli katkılar sunacağına inandığımız  Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz  tamamlandı. Yayınlarımıza 'https://iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz'  adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı^ çeviri seti çeviri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.