Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuda çeviri alanına bütüncül bir bakış açısından değerli katkılar sunacağına inandığımız Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz tamamlandı. Yayınlarımıza 'https://iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz' adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı çeviri seti tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı çeviri seti tamamlandı
AA | 03 Mart 2021 Çarşamba - 15:25 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 15:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanına ilişkin hazırlanan kitap setinin tamamlandığını bildirdi.
- Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında anılıyor! İşte Müslüm Gürses'in hayatı, şarkıları ve dizileri!
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı çeviri seti tamamlandı
- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den fezleke açıklaması
- TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
- Bursluluk sınavı 2021 ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı giriş belgesi ve yeri sınavdan 7 gün önce ilan edilecek!
- Risk haritası iki ayda tepetaklak oldu! Hafta içi akşam yasağı neden kalkmadı? işte sebebi...