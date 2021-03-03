Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı çeviri seti tamamlandı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuda çeviri alanına bütüncül bir bakış açısından değerli katkılar sunacağına inandığımız Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz tamamlandı. Yayınlarımıza 'https://iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz' adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.