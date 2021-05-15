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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 17:14

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.


Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail'in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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