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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir

14 Şubat 2021 Pazar - 23:58 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 23:58

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP demek, PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır." ifadelerini kullandı.


Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın saldırılarından görüntülerin bulunduğu, HDP ile PKK arasındaki ilişkinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan video paylaştı.
 
Paylaşımında, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek, PKK demektir." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:
 
"HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

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Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun HDP
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