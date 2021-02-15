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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadele paylaşımı

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 12:02

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitlerin acısının derinden hissedildiği günlerde, "Terör nereden gelirse gelsin" diyerek katillere perde olanların kendilerine vereceği hiçbir dersin bulunmadığını bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
    "Aziz şehitlerimizin acısını derinden hissettiğimiz böyle bir günde üç  kuruşluk siyasi hesapların peşinde koşan, 'terör nereden gelirse gelsin' diyerek  katile perde olanların bize vereceği hiçbir ders yoktur. Sesleri kulakları  tırmalayan hadsizler, önce PKK'ya terör örgütü deyin! Necip milletimiz, satılmış  zihniyetlere, mandacılara, iki yüzlü ahlaksızlara, terörle ve memleket  düşmanlarıyla aynı yatağa girenlere rağmen birlik ve beraberlik içerisinde nice  zorluğun üstesinden gelmiştir. Haysiyetsizlerin milletimizin uhuvvetini idrak  edememesi pek tabiidir."

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Fahrettin Altun Terör şehit
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