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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan HDP eleştirisi

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 10:15 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 10:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde barış yalanları söyleyen HDP'nin seçim sonrasında PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim olduğunu bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin "PKK'dan  kopacağım, Türkiye'nin partisi olacağım" diyerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde 6  milyon oy aldığını belirtti. Seçimden kısa bir süre sonra PKK'nın, HDP'nin oyunu  kendisine kalkan yaparak "devrimci halk savaşı" başlattığını duyurduğunu  hatırlatan Altun, "HDP derhal bu alçaklığa teslim oldu. HDP o gün bitti. Seçim  öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat  aktörü oldu. PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu."  ifadelerini kullandı.
 
Altun, o dönemde de bunları korkusuzca söylediklerine, hata ve ihanet  içinde gördüklerini net bir şekilde uyardıklarına dikkati çekerek şunları  kaydetti:
 
 "O günden bugüne devletimiz 'terörü kaynağında kurutma siyaseti'ni  hayata geçirerek PKK'nın varlığına içeride ve dışarıda ağır darbeler vurdu. Yurt  dışı askeri operasyonlar, askeri konuşlanmalar ve dış istihbarat bu süreçte  önemli unsurlar olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu o gün  olduğu gibi bugün de ülkemizin terörle mücadelesinin en önemli teminatıdır.  Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz.  Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız."

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Fahrettin Altun HDP seçim
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