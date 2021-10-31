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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan G20 paylaşımı

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 12:45 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 12:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.


Altun, sosyal medya hesabından, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden  G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin İngilizce mesaj paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel  zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini  belirten Altun, Erdoğan'ın, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına  bağlı küresel sorunların üstesinden gelmek için Türkiye'nin diğer ülkelerle  birlikte çalışma taahhüdünü yinelediğini vurguladı.
 
Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, salgının sonuçlarına  müdahalede de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, Avrupa Komisyonu Başkanı Von  der Leyen, Endonezya Devlet Başkanı Joko Vidodo, İtalya Başbakanı Mario Draghi,  Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin de aralarında bulunduğu liderlere iletmiştir."  ifadesini kullandı.
 
"Aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik"
 
Altun, küresel ekonomi küçülürken Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın liderliği sayesinde son üç çeyrekte kayda değer büyüme  gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
 
 "Ülkemiz, salgın sürecinde ticari sınırlamaları ve korumacı  politikaları uygulamaktan kaçınmıştır. Yaklaşık 160 ülkeye tıbbi ekipman ve  çeşitli yardımlar göndererek bu kritik süreçte diğer uluslara yardım etmeyi  sürdürdük. Diğer yandan ekonomimizin rayında tutulması açısından büyük öneme  sahip aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik. Türkiye aşılamada büyük  ilerleme kaydetmekle kalmamış, çok yakında vatandaşlarımızın kullanımına  sunulacak yerli aşısını da geliştirmiştir. G20 ülkeleri, salgının sona ermesi  için aşılama programlarıyla az gelişmiş ülkelere yardım etme konusunda daha  fazlasını yapmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 gibi önemli platformlarda  küresel sorunlara çözüm üretmeye devam etmekte, dünyamızın sorunlarının  üstesinden gelmek için gelişmiş ekonomiler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki iş  birliğinin öneminin altını çizmektedir."
 
  
 

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