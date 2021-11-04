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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan birlik çağrısı

04 Kasım 2021 Perşembe - 21:47 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 21:47

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu." ifadelerini kullandı.


 Altun, sosyal medya hesabından, "Bir çağrımız var" başlığıyla AK  Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatların yer aldığı bir video paylaştı.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, AK Parti  iktidarlarında kültür-sanat, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, sağlık eğitim, spor, çevre ve şehircilik, sosyal hizmetler, ekonomi, tarım ile savunma  sanayisinde yapılan yatırım ve reformlar yer aldı.
 
AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı hizmetlerin yer aldığı ve  "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesiyle biten videoda Altun,  şunları kaydetti:
 
"Bir çağrımız var. Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay  gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu.  Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları. Biz bunları  anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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