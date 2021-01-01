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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı

01 Ocak 2021 Cuma - 23:51 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 23:51

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadesini kullandı.


Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
 
"Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda  hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi  sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de  tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..."
 

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Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun Başörtüsü
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