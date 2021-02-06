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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Attar atandı

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 1:52 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 1:52

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Aygün Attar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan  atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu  üyeliğine Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin  21'inci maddesi gereğince Prof. Dr. Aygün Attar atandı.
 
Azerbaycan doğumlu Attar, 2019'da Türkiye Azerbaycan Dostluk,  İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı görevine getirildi.
 
Askeri Tarih Komisyonu, Avusturya Türk Bilim Ofisi ve Dünya Türkleri  Kongresi üyesi Attar, evli ve üç çocuk annesi.
 

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