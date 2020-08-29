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Cumhurbaşkanlığı duyurdu! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor, erişime açıldı...

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 22:08 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 22:08

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, "Staj Seferberliği" programının değerleme aşaması sonunda, 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı "stajyer havuzu", kamu ve özel sektörden 390'ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Bu yöntemle genç yeteneklerin, zor şartlarda staj bulma ve/veya referans arama zorunluluğu ortadan kalktı. Stajyer havuzunun erişime açıldığı 19 Ağustos'tan itibaren işverenlerce 2 bin 700'ün üzerinde staj teklifi gönderildi.


Cumhurbaşkanlığı İnsan  Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde, üniversite öğrencilerine yönelik  hazırlanan, "Staj Seferberliği" programının değerleme aşaması sonunda, yaklaşık  16 bin üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı "stajyer havuzu", 19 Ağustos  itibarıyla kamu ve özel sektörden gönüllü işverenlerin erişimine açıldı.  Öğrencilere 2 bin 700'ün üzerinde staj teklifi gönderildi.   Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca, Hazine ve  Maliye Bakanlığının destekleriyle bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı, ilgili,  ilişkili kuruluşlar, özel sektörden ve meslek odalarından gönüllü işverenlerin iş  birliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan "Staj Seferberliği"  programında değerleme aşaması tamamlandı.
 
 Yapılan değerlemeler sonucunda, 15 bin 868 üniversite son sınıf  öğrencisinin yer aldığı stajyer havuzu, 19 Ağustos itibarıyla kamu ve özel  sektörden 390'ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Türkiye genelinde  işverenlerden gelen talepler doğrultusunda bu sayı artmaya devam ediyor.
 
  Değerlemeler nasıl yapılıyor?
 
 Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi  tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden, lisans son  sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları  göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu yöntemle kamu ve özel sektörde stajyer alımı konusu ile ilgili  önemli bir paradigma değişikliğine gidilirken, bu değişiklikle genç yeteneklerin,  zor şartlarda staj bulma ve/veya referans arama zorunluluğu ortadan kalktı. Adaylar, başvuru yaparken beyan ettikleri belgelerin kontrolünün  ardından, puanları, "akademik/mesleki yeterlilikler, sosyal ve sanatsal  yeterlilikler ve sportif yeterlilikler" alanında toplam 25 parametre üzerinden  hesaplandı.
 
  Üniversite öğrencileri sisteme 47 bini aşkın belge yükledi
 
 Bu yıl ilk kez düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgiyle  karşıladığı programda uygulanan yöntemde, başvuru şartlarını taşıyan 15 bin 868  üniversite son sınıf öğrencisi e-Devlet üzerinden alınan bilgileri dışında,  yetkinlik ve becerilerini belgelemek için sisteme 47 bin 244 doküman yükledi. Öğrencilerin sisteme yüklediği belgelerin geçerliliği, 27 Temmuz-9  Ağustos tarihleri arasında, staj sürecinde Üniversite Kariyer Merkezleri  tarafından kontrol edildi. Bu aşamanın ardından, işverenlere tanımlanan yetki ile her adayın  akademik/mesleki, sosyal-sanatsal ile sportif yeterlilikler başlıklarından  aldıkları "ağırlıklı alan puanı" görülebilecek.  Bu üç puan kullanılarak hesaplanan, "ağırlıklı toplam puanı" ile  adayların şimdiye kadar elde ettikleri başarılar 100 ile 500 puan aralığında  standartlaştırılarak, işverenlere sunuldu.
 
 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi  tarafından geliştirilen ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bu yöntemle farklı  alanlarda üstün başarı göstermiş öğrenciler de işverenlere bildirildi. Üniversite giriş sınavında ilk 1000'e giren, akademik ortalaması 4'lük  notlandırma sisteminde 3,90'ın üzerinde, aynı anda çift ana dal ve yan dal  programına kayıtlı, uluslararası bilimsel, sosyal veya sportif yarışmalarda  derece kazanmış öğrenciler, "Üstün Başarılı Öğrenciler" kategorisinde yer aldı.
 
  Genç yetenekler "seçilen" değil "seçen" olacak
 
  
Kamu ve özel sektör kurumlarının aynı stajyer havuzundan tekliflerini  göndermesi, Staj Seferberliği'nin sisteme getirdiği en önemli yeniliklerden  birisi olarak değerlendirilirken, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, işverenler  aynı adaylara tekliflerini gönderebilecek ve öğrenciler gelen teklifler arasından  istediğini seçerek staj yapacağı kurumu belirleyebilecek. Dolayısıyla genç  yetenekler, "seçilen" değil "seçen" konumuna geçecek.
 
  
Diğer yenilik ise öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için geri  bildirim verilecek.
 
  
Stajyer havuzunda yer alan tüm adaylar, sisteme giriş yaptıklarında üç  yeterlilik alanı ve genel puanlarını görebildikleri gibi üniversite fark  ermeksizin kendi bölümleri ile aynı bölümlerde öğrenimine devam eden öğrencilerin  ilgili yeterlilik alanında aldıkları puanların ortalamasını da görebilecek.  Böylece, ilgili alanlardaki yetkinliklerinin ortalamalarını, bölümlerindeki diğer  öğrencilerin Türkiye ortalamaları ile karşılaştırma ve bu bilgiyi kendilerini  geliştirmeye yönelik yapacakları planlarda kullanma imkanını da yakalayabilecek.
 
  
İşverenler teklif göndermeye başladı
 
  Seferberliğe katılan işverenler, ihtiyaç duydukları profilde yer alan  öğrencileri, 19 Ağustos 2020 itibarıyla yetenek havuzlarına eklemeye ve bu  öğrencilere staj teklifleri göndermeye başladı.  Bir adayın, en çok iki staj teklifini kabul edebildiği Staj  Seferberliği'nde, stajyer havuzunda yer alan tüm adayların yıl sonuna kadar en az  bir staj tecrübesi kazanması bekleniyor. Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldığı günden itibaren 2 bin  700'ün üzerinde staj teklifi gönderildi.
 
 Staj süresince, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 24. Maddesinde  yer alan "On ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki  eğitim kapsamına alınan, ancak beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri  eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını  bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3'ü nispetinde, yirmi ve daha  fazla personel çalıştırılması halinde 2/3'ü nispetinde Saymanlık hesabına para  yatırmakla yükümlüdürler." hükmü uyarınca kamu-özel sektör fark etmeksizin staj  yapacak tüm öğrencilere en az kanunda belirtildiği şekilde ücretleri ödenecek,  sigortaları yapılacak.
 Bu kapsamda üniversiteler, zorunlu staj hükümlerini uygulayarak  öğrencilerin sigortalarını yapacak, böylece öğrencilere destek olacak.
 
  
Staj Seferberliği programı her yıl düzenlenecek
 
Staj Seferberliği programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi  tarafından her yıl düzenlenecek. Böylece, kamu ve özel sektörün yıl içindeki  stajyer alım süreçlerinde şeffaf, ölçülebilir, fırsat eşitliği sunan ve liyakata  dayalı bir sistem oluşturulması hedefleniyor.
 
  

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