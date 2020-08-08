Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniylr 160 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'a destek ziyareti gerçekleştiriyor.

Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

'Lübnan'ın yanındayız'

Basın mensuplarına açıklama yapan Oktay, tıbbi yardımların devam edeceğini belirterek "Lübnan'ın yanındayız. Lübnan'a daha fazla gıda ve tıbbi ilaç yardımı için Türkiye olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

İnşaat malzemesi ihtiyacı için de Türkiye'nin Lübnan'a destek olacağını belirten Oktay, "Mersin Limanımız Lübnan'ın hizmetinde olacak" dedi.

Oktay, temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan , söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.