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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna'da

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 14:39 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 15:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet  Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı. 
 
Nisan ayında yapılan seçimlerde yüzde 73,2 oy oranıyla Devlet  Başkanlığı yarışını kazanan Zelenskiy için Ukrayna Parlamentosunda yemin töreni  düzenlendi.
 
Yemin törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay  katıldı.
 
Parlamento Genel Kurulunda kürsüdeki anayasa kitabı üzerine el basarak  yemin eden ve göreve başlayan Zelenskiy'e Devlet Başkanlığı Mazbatası ve bazı  devlet sembolleri verildi.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, töreni özel locadan Macaristan  Cumhurbaşkanı Janos Ader, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Gürcistan  Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis,  Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı  Maros Sefcovic ile izledi.
 
Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra Mariyinsky Sarayı'nda kutlamaları  kabul etti. Zelenskiy'i kutlayan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  tebriklerini iletti.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mariyinsky Sarayı'ndan ayrılışında  kendisine sevgi gösterisinde bulunan Ukraynalılar ile tokalaştı, sohbet etti.
 
Oktay, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'da yaşayan  Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti. 
 
Oktay, Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama  töreninin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Rezidansı'na geçerek Ukrayna'da  yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının temsilcileriyle  görüştü.
 
Görüşmede, Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları,  Türkiye'nin kendilerine verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin her zaman ve her şartta  soydaşlarının yanında yer aldığına işaret ederek, desteklerinin süreceğini kaydetti.

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