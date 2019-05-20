Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna'da

Nisan ayında yapılan seçimlerde yüzde 73,2 oy oranıyla Devlet Başkanlığı yarışını kazanan Zelenskiy için Ukrayna Parlamentosunda yemin töreni düzenlendi.

Yemin törenine Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mariyinsky Sarayı'ndan ayrılışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan Ukraynalılar ile tokalaştı, sohbet etti.

Oktay, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarını kabul etti.

Oktay, Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama töreninin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Rezidansı'na geçerek Ukrayna'da yaşayan Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, Gagauz Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarları, Türkiye'nin kendilerine verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Türkiye'nin her zaman ve her şartta soydaşlarının yanında yer aldığına işaret ederek, desteklerinin süreceğini kaydetti.