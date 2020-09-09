Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
AA | 09 Eylül 2020 Çarşamba - 18:44 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 18:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.
- Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti
- Bakan Albayrak'tan Faik Öztrak'a geçmiş olsun mesajı
- Bakan Akar'dan Alman mevkidaşıyla Doğu Akdeniz görüşmesi
- MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar!
- Bakan Koca "8 milyonu geçti" dedi ve corona virüste son durumu açıkladı!
- Filistin'den Arap ülkelerine çağrı! 'Reddedin'