09 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.100 0.93 EURO 8,8480 0.41
USD 7,4920 0.13 ALTIN 469,380 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti

AA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 18:44 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 18:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliye'sindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

ETİKETLER

Fuat Oktay Afganistan Mareşal Raşid Dostum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.