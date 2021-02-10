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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 17:24 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 17:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana." dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada (Kıbrıs meselesi) tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı noktadayız." ifadesini kullandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunan  Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak  basın toplantısında konuştu.

Oktay, "Anavatan ve garantör ülke olarak, hak ve hukuk mücadelesinde  Kıbrıs Türk halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yapmayı bugüne kadar olduğu  gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Maraş konusunda KKTC hükümetine tam destek  verdik. Bundan sonra da desteğimizi her şartta devam ettireceğiz. Bu konuda  Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin ortak çalışma kararını memnuniyetle karşılıyoruz.  Biz Kıbrıs konusunda çözüm iradesinin yanında, çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve  haksızlığın karşısındayız. Türk tarafı her zaman Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve  sürdürülebilir bir çözümden yana olmuştur." vurgusunda bulundu.
 
"KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin"
 
Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirterek,  "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada'da rüştünü kanıtlamış iki ayrı  halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır." diye konuştu.
 
Artık zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şekilde, federasyon  temelinde müzakere etmenin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten başka bir şeye  yaramayacağının altını çizen Oktay, "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış  yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli  çözüm müzakere edilmelidir." dedi.
 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, Kıbrıs meselesi konusunda Türkiye ile tamamıyla uyum ve yüzde yüz  fikir birliği içinde olduklarını söyledi. Kıbrıs konusu bağlamında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret eden Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirtti. Tatar, martın sonuna doğru 5 1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayriresmi olacağını söyledi.
 
Toplantıda, Kıbrıs konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada (Kıbrıs meselesi) tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı noktadayız." ifadesini kullandı.  

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