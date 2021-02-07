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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 14:22 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 14:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10-11 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyaretinde bulunacak.


Ziyaret kapsamında Oktay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital  Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.
 
Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan  Ersan Saner ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya  gelecek.
 
İki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali  İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.
 
İlk gün gerçekleşecek ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital  Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı Arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin  mutabakat zaptı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma  Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin  uygulama protokolünün imzaları atılacak.
 
Ziyaretin ikinci gününde Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu  kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek.
 

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