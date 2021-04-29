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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'nin bağımsızlığı konusunda taviz vermeyeceğiz

ANKARA, (DHA) |  29 Nisan 2021 Perşembe - 17:12 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 17:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cenevre'de, Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkânsızı diretmekten vazgeçmiş değil. Tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı; tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceğiz. KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC
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