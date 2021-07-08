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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de halkla buluştu

08 Temmuz 2021 Perşembe - 17:22 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 17:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin Yenierenköy bölgesinde halkla buluştu; "Kıbrıs Türk tarafında bir devlet vardır, bu devlet bağımsızdır, eşittir, güçlüdür ve dimdik ayaklarının üzerindedir" ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin Yenierenköy bölgesinde halkla buluştu; "Kıbrıs Türk tarafında bir devlet vardır, bu devlet  bağımsızdır, eşittir, güçlüdür ve dimdik ayaklarının üzerindedir" ifadesini kullandı.

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KKTC Fuat Oktay Kıbrıs
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