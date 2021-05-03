Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, işçilerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikayı ziyaret ederek işçilerle sahur yaptı. Oktay, "Sanayimizin çarkının çok hızlı bir şekilde dönmesi için sonuna kadar desteklerimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Ankara 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv yedek parça üretimi yapılan fabrikayı gece saatlerinde ziyaret etti. Fabrika yetkililerinden üretim hakkında bilgi alan Oktay, üretim hattından çıkan somunları paketledi ve Bakan Varank'la birlikte paketlediği koliyi imzaladı. Oktay ayrıca, somun üretimi yapılan makinanın kontrol paneline geçerek orada da üretim yaptı. Üretim bölümünü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, bir taraftan tam kapanma tedbiri ile koronavirüsle mücadele ederken, sanayinin tüm çarklarının döndüğünü belirtti.

'ÇALIŞANLARIMIZIN DERTLERİNİ DİNLEYELİM İSTEDİK'

Oktay, işçilerin, mühendislerin ve işverenin günün 24 saati ayakta olduğunu ve çalıştığını belirterek, "Burada çalışan arkadaşlarımızın dertlerini dinleyelim istedik. Sadece burada sanayinin çarklarının dönmesini izlemek değil, aynı zamanda bu hafta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve haftası. Emek veren tüm kardeşlerimizle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Kabine olarak Türkiye olarak bir ve beraber olduğumuzu, tüm sorunlarıyla birebir onu hissettiğimizi ve birlikte çözmeye çalıştığımızı ve çözdüğümüzü ifade etmek üzere, bunun göstergesi olarak da bu gece buradayız" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kapanmanın ardından salgını geride bırakmak istediklerini belirterek, "Güzel bir bayramı biraz buruk da olsa ama güzel bir şekilde yaşarız. Türkiye salgınla mücadeleyi en etkin yürüten ülkelerden birisi" diye konuştu.

'ÇALIŞANINA EN FAZLA DESTEĞİ SAĞLAYAN ÜLKE TÜRKİYE'

Salgınla mücadele yürütülürken işçilerle birlikte olmaya devam ettiklerinin altını çizen Oktay, "Biz, Türkiye'de bunu söylediğimiz zaman, belki kimse buna kulak kabartmayabilir; ama özellikle muhalefetin kulak kabarttığı kaynaklar 2 gün önce bir istatistiği açıkladılar. Orada da G-20 ülkeleri arasında çalışanına en fazla nakit desteği sağlayan ülke olarak lider Türkiye. Biz bunu Kabine olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun başardık ve bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

'BİRİZ, BERABERİZ' DEMEK ÜZERE BURADAYIZ'

Oktay, tüm kaynakları seferber ederek çalışanın yanında olduklarını belirterek, "Bugün de yine tüm ekip olarak yine işçilerimize, mühendislerimize, emek veren tüm kardeşlerimize ve işverenimize, 'biriz, beraberiz, dayanışma içerisindeyiz birlik ve beraberlikle bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz' demek üzere buradayız. Hamdolsun biz morali de motivasyonu da çalışanlarımızda oldukça yüksek bulduk" dedi.

Oktay, incelediği fabrikada tüm dünya ve Türkiye'deki otomotiv sektörü için bağlantı elemanları üretildiğini kaydederek, "Sadece bağlantı elemanlarını değil bağlantı elemanlarının yapımında kullanılan makinaları da üreten bir işletmemiz burası" diye konuştu.

'SANAYİMİZİN ÇARKININ DÖNMESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Yıl sonu itibari ile bambaşka bir ihracat rekorunu birlikte kutlayacaklarını söyleyen Oktay, "Onun için üreten bir Türkiye şart. Biz hizmet sektöründeki sıkıntıların farkındayız biliyoruz. Onun da sebebi koronavirüsten ötürü kapanmadır. Bununla birlikte sanayimizin çarkının çok hızlı bir şekilde dönmesi için de sonuna kadar desteklerimizi sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdüreceğiz. Esnafımızın da yine aynı şekilde yanında olacağız ve oluyoruz. Sıkıntıda olan ailelerimizin de yine yanında olacağız, oluyoruz" dedi.

Toplumun tüm kesimlerine desteklerinin süreceğinin altını çizen Oktay, "Biz bugün burada gördüğümüz manzaradan son derece mutlu olduk ve yenilenme çalışmalarını da yine birlikte gördük. Kapasite artışı ile ilgili çalışmalara şahit olduk" diye konuştu.

İŞÇİLERLE SAHUR