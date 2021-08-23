23 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.33 EURO 9,9500 0.10
USD 8,4940 0.11 ALTIN 486,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, EKK'nın ilk toplantısına başkanlık edecek

ANKARA, (DHA) |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:42 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 0:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) ilk toplantısına başkanlık edecek.


Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 10.00'da gerçekleçecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek. Toplantıya ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.
 
Toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, küresel ekonomik görünüm, ekonomi reformları kapsamında gelinen aşama ile 2022- 2024 dönemine ilişkin sürdürülmekte olan 'Orta Vadeli Program'ın hazırlık çalışmaları değerlendirilecek.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ekonomi Koordinasyon Kurulu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.