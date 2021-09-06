Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DMD hastalarıyla görüntülü konuştu

Kas Hastalıkları Derneği ve Liv Hospital iş birliğiyle DMD hastalığına dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinlikte,, DMD hastaları, aileleri ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi.

DMD hastalarıyla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sağlık Bakanlığı bünyesinde nadir hastalıkları yakından takip etmek ve sorunları da çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.