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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 20:06 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 20:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir depremi sonrası ortaya çıkan tüm ihtiyaçların anında karşılandığını bildirdi.


 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Aile Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la depremden sonra yıkılan Rıza Bey  ve Doğanlar apartmanlarındaki enkazlarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarını  inceledi. İlgililerden bilgi alan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde  bulunan Oktay, Doğanlar Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, tüm hasar  tespit ve diğer konularla ilgili kapsamlı bir açıklamayı daha sonra yapacağını  kaydetti.
 
  Oktay, tüm kurumların görevinin başında olduğunu belirterek, "Herkes  görevinin başında, görüyorsunuz, canla başla herkes çalışıyor. Tüm bakanlarımız  buradalar. Şu anda 8 bakanımız sahada, hamdolsun. Tüm ihtiyaçlar anında  karşılanıyor. Dediğim gibi kriz merkezinde kapsamlı bir değerlendirmeyi  yapacağız. Tekrar başımız sağ olsun." dedi.
 
  
 
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk andan itibaren saniye  saniye konuyu takip ettiğini aktaran Oktay, "Hepimiz öyleyiz, tüm gece boyu da  buna dahildir. Hem bakanlarımız hem bizler özellikle Cumhurbaşkanımız çok yakinen  takip ediyor." ifadesini kullandı.
 

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