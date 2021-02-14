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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit vatandaşlar için başsağlığı mesajı

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 12:10 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 12:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.


Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör  örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,  ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar,  sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."  ifadelerini kullandı.
 

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