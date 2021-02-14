Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit vatandaşlar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit vatandaşlar için başsağlığı mesajı
AA | 14 Şubat 2021 Pazar - 12:10 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 12:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
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