21 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.384 -1.70 EURO 9,3800 0.30
USD 7,6740 0.60 ALTIN 464,360 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

21 Aralık 2020 Pazartesi - 18:39 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 18:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim."


Detaylar geliyor...

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sağlık durumu açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.