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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
21 Aralık 2020 Pazartesi - 18:39 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 18:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim."
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