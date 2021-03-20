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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 9:28 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 9:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Oktay, "Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu  seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal  dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye  için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm  bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur." ifadelerini kullandı.

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